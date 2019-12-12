У 2020 році міськрада Львова продасть 55 комунальних приміщень. Перелік

Сесія Львівської міської ради затвердила перелік об’єктів комунальної власності, які у 2020 році продадуть на аукціоні. Загалом у списку опинились 55 приміщень, які належать до об’єктів малої приватизації. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 12 грудня, проголосували 47 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, упродовж наступного року мерія планує продати 55 об’єктів, що належать до комунальної власності. Всі вони розташовані у різних частинах Львова, в тому числі й у центральній. Більшість із приміщень розташовані у підвалах, напівпідвалах та перших поверхах, втім є й окремі нежитлові будівлі.

Щодо площі приміщень, які продадуть на торгах, то найбільшими є об’єкти на вул. Конюшинній, 6 (725,5 кв м), вул. Ткацька, 27 (дві будівлі по 512,7 та 597,2 кв м), вул. Зустрічна, 2 (357,4 кв м).

Повний перелік комунальних об’єктів, які міськрада Львова продасть на аукціоні у 2020 році:

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Як повідомляв Львівський портал, продавати майно через електронні торги в системі Prozorro у Львові почали у червні 2018 року.

Торік за продажем комунального майна у системі Prozorro Львів посів перше місце серед українських міст, заробивши 138 млн грн. Протягом 2019 року міськрада побила свій рекорд із продажу елітної нерухомості. Так, наприкінці липня на приміщенні площею майже 1000 кв м на площі Ринок мерія заробила 116 мільйонів гривень.

Станом на липень від продажу комунального майна Львівська міська рада отримала майже 160 мільйонів гривень.