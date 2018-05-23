Відтепер мерія продаватиме комунальне майно Львова виключно через систему ProZorro

7 березня набув чинності Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна», який спрощує процедуру приватизації та підвищує її прозорість та ефективність. Відтепер всі об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах. Відтак, з червня цього року комунальне майно Львова можна буде придбати лише через систему ProZorro. Про це сьогодні, 23 травня, на прес-конференції розповіла начальниця комунальної власності Львівської міськради Інна Свистун, передає кореспондент Львівського порталу.

Раніше аукціони проводились у стінах мерії і приносили непогані кошти (до прикладу, минулого року мерія отримала понад 73,7 млн гривень від приватизації нежитлових приміщень), проте зараз управління комунальної власності планує заробляти в рази більше.

«Раніше ми робили дуже багато: розсилали інформацію про аукціону на агенції нерухомості, розміщували її в різних ЗМІ та на своїй сторінці у Facebook, розсилали інформацію по спеціальній мережі потенційних покупців, яку має наше управління інвестицій. Ці всі можливості давали велике коло заявників, але сподіваюсь, що можливості ProZorro дадуть в рази більше, і через це ціна на комунальне майно зростатиме та місто отримає добрі надходження до бюджету»», – вважає Інна Свистун.

Зараз у мерії працюють над тим, що підняти стартову ціну на ці об’єкти нерухомості, щоб в такий спосіб під час аукціону отримали ще більше коштів.

«Закон сказав, що стартова ціна об’єкту малої приватизації має визначатися на рівні балансової вартості об’єкта. Це, як на мене, певна загроза при продажі майна, оскільки ця ціна у об’єктів, які є на балансі балансоутримувачів, подекуди є доволі низька. Тому, щоб уникнути загрози заниженого продажу майна, ми підготували проект рішення виконкому, де передбачили проведення переоцінки наших об’єктів, щоб наблизити їх вартість до рівня ринкової», – зазначила начальниця управління комунальної власності.

Варто таких додати , що згідно нового закону, у разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50%. Начальниця комунальної власності ЛМР трішки побоюється, що покупці будуть спеціально вичікувати цих знижок, але все ж майно продаватиметься на аукціоні і вартість під час торгів все одно буде зростати.

«На сьогодні у нас заплановані на приватизації у 2018 році 103 об’єкти. Крім того, на підставі рішень комісії, ми готуємо ще ухвалу по 33 об’єктах на приватизацію способом аукціону. Відповідно на червень (найближчий період, коли ми зможемо зайти на ProZorro) ми плануємо перший аукціон орієнтовно на 30 об’єктів», – розповіла Інна Свистун.

Додамо, що з усіма вільними об’єктами комунальної власності міста можна ознайомитися на цьому сайті.