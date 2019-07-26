Приміщення на площі Ринок продали за 116 мільйонів. Хто став новим власником елітної нерухомості?

Сьогодні, 26 липня, на аукціоні ТзОВ «Драгон Капітал Консалтинг» за 116 мільйонів гривень придбало приміщення загальною площею майже 1000 кв м на площі Ринок, 19, 20, 21. Про це свідчать дані, опубліковані на Prozorro.Продажі, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На торги мерія виставила нежитлові приміщення підвалу та першого поверху на площі Ринок, 19, 20, 21 загальною площею 945,1 кв м. Їх продавали одним лотом. Стартова ціна об’єкта становила 94 623 960 гривень.

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На аукціон подалися дві фірми: ТзОВ «Теймур» і ТзОВ «Драгон Капітал Консалтинг». Кожна із них запропонувала власну суму за приміщення, однак упродовж трьох раундів торгів ціна не змінювалась. Відтак переможцем стала компанія «Драгон Капітал Консалтинг», яка була готова заплатити за нерухомість на площі Ринок найбільшу суму, – 116 мільйонів гривень.

Вартість продажу цих приміщень вставила новий рекорд у Львові. До цього найдорожчим комунальним об’єктом, який встигла продати міськрада, була кам’яниця на площі Ринок, 38. Цю нерухомість придбала новостворена київська фірма за 56 млн грн.

Договір купівлі-продажу із ТзОВ «Драгон Капітал Консалтинг» управління комунальної власності міськради Львова має підписати найближчим часом.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Драгон Капітал Консалтинг» створили у 2002 році в Києві. Її засновником є кіпрська компанія «Драгон Капітал Інвестментс Лімітед» (99%) та громадянин Чехії Фіала Томаш (1%).

Фірма займається консультуванням з питань комерційної діяльності та керування. Розмір його статутного капіталу становить 16 500 грн.

ТзОВ «Драгон Капітал Консалтинг» є безпосередньо пов’язаною із Dragon Capital – найбільшою в Україні інвестиційною компанією. Остання має досвід прямих інвестицій в передових виробників товарів і постачальників послуг в Україні, а також в знакові проекти житлової й комерційної нерухомості.

Зазначимо, що кам’яниці №19, №20 та №21 на площі Ринок є пам’ятками архітектури національного значення, вони розташовані в охоронній зоні ЮНЕСКО. Втім у мерії запевняли, що отримали дозвіл на продаж приміщень від Міністерства культури України.

Дотепер тут діяла арт-ресторація «Під Левом». Втім попередній орендар, ТзОВ «Краківський ринок», порушував умови договорів та боргував орендну плату. Відтак управління комунальної власності через суд розірвало договір та виселило підприємця із приміщень на площі Ринок, 19, 20, 21.

Чотириповерховий будинок №19 на площі Ринок більш відомий як кам’яниця Пелчинська, її звели ще у ХVІ столітті. Будинок №20 – кам’яниця Крайзерівська, збудована також у ХVІ столітті, а будівлю №21 на площі Ринок, відому також як кам’яницю Домбровську, спорудили у XVII столітті.

Як повідомляв Львівський портал, продавати майно через електронні торги в системі Prozorro у Львові почали у червні 2018 року. Відтоді місто на цьому заробило вже 292 мільйони гривень. Протягом останнього року мерія вже встигла продати кілька приміщень на площі Ринок.