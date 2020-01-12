Тіла загиблих в авіакатастрофі українців мають привезти з Ірану до 19 січня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. Останній запевнив, що тіла загиблих в авіакатастрофі українців повернуть додому протягом наступного тижня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі президента України.

Під час розмови Хасан Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України». Від іранського боку він попросив вибачення за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ірану повністю визнав, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі нададуть всю необхідну підтримку для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

«Визнання «ракетної версії» як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних льотних правил та інструкцій. Він також підкреслив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.

«Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня, до 19 січня, тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися», – зауважив Володимир Зеленський.

Хасан Рухані запевнив, що ще вночі 11 січня дасть відповідні доручення, аби репатріація тіл відбулася якомога швидше.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, зокрема й юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погодилась із Україною в цьому питанні.

Нагадаємо, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Дещо пізніше 11 січня відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Згодом Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину. Тепер авіакатастрофу розслідують статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану «цілковитого визнання вини» Ірану у збитті українського літака МАУ, повернення тіл загиблих та на виплати компенсацій.

Зі свого боку Кабмін виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном. Також Офіс президента 11 січня опублікував фотодокази збиття літака МАУ у Тегерані.