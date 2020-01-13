СБУ розслідує катастрофу літака МАУ в Ірані за трьома статтями

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи в Ірані. Досудове розслідування, яке почали за дорученням Офісу генпрокурора, ведуть за трьома статтями Кримінального кодексу України, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на СБУ.

«СБУ за дорученням Офісу генпрокурора розпочало розслідування обставин авіакатастрофи Боїнга за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що на цьому етапі розслідування триває збір інформації.

Нагадаємо, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Дещо пізніше 11 січня відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Згодом Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину. Тепер авіакатастрофу розслідують статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану «цілковитого визнання вини» Ірану у збитті українського літака МАУ, повернення тіл загиблих та на виплати компенсацій.

Зі свого боку Кабмін виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Згодом Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. Останній запевнив, що тіла загиблих в авіакатастрофі українців повернуть додому протягом наступного тижня.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном. Також Офіс президента 11 січня опублікував фотодокази збиття літака МАУ у Тегерані.