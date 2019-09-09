Постраждалим від обвалу у Дрогобичі виділили 1,3 мільйона гривень

Із резервного фонду обласного бюджету Львівщини для постраждалих внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Дрогобича.

Розпорядження про видіення коштів уже підписав голова Львівської ОДА Маркіян Мальський. Згідно з ним, 1,3 мільйона гривень скерують на високоспеціалізовану медичну допомогу потерпілим, матеріальну допомогу сім’ям загиблих та сім’ям травмованих внаслідок руйнування частини житлового будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі.

Одноразову матеріальну допомогу отримають:

100 000 гривень – родина загиблого;

75 000 гривень на одну особу – потерпілі важкої тяжкості;

50 000 гривень на одну особу – потерпілі середньої та легкої тяжкості;

Зазначимо, що першу матеріальну допомогу дрогобиччанам, які постраждали внаслідок обвалу, виділила місцева влада минулого тижня.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Двох потерпілих дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова. Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, відселили через ризик подальших руйнувань.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства. Правоохоронці вже затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Згодом Дні жалоби оголосили по всій території Львівської області.

Загиблих внаслідок обвалу поховали 30 серпня. Також небайдужі збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.

Нещодавно суд арештував завалений будинок у Дрогобичі, а для двох працівників місцевого комунального підприємства, яких підозрюють у недбалості, – обрав запобіжний захід.