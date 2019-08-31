Вчора у Дрогобичі поховали шістьох загиблих під час обвалу будинку

У Дрогобичі вже похоронили 7 мешканців, які загинули під час обвалу будинку на вул. М. Грушевського, 101. Про це інформує пресслужба Дрогобицька міська рада.

Сотні дрогобичан у п’ятницю, 30 серпня, зійшлися до храму Спаса на вулиці Стрийській, де відспівали 5 із 8 загиблих. Ще одну загиблу відспівали у храмі УПЦ Московського патріархату на вул. Трускавецькій.

Вчора Дрогобич попрощався із 79-річною Катериною Горняк, 80-річною Євгенією Нищук, 42-річним Валерієм Пилипцівим, 64-річною Валентиною Джуринською і її двома онуками 21-річною Анною Груздєвою та 5-річним Давидом Стахівим.

Зазначимо, що у четвер Дрогобич попрощався із 57-річним Степаном Мисівим, а сьогодні хоронитимуть загиблу 44-річну Ольгу Баран.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Двох потерпілих дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова. Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства. Правоохоронці вже затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Згодом Дні жалоби оголосили по всій території Львівської області.

Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам. Родини загиблих та постраждалі під час обвалу частини будинку у Дрогобичі отримають фінансову допомогу з обласного бюджету.

Вчора Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області сьогодні обрав міру запобіжного засобу двом працівникам комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі.

Фото: ДМР