Обвал будинку у Дрогобичі: родинам загиблих виплатять по 100 тисяч гривень

Родини загиблих та постраждалі під час обвалу частини будинку у Дрогобичі отримають фінансову допомогу з обласного бюджету. Відповідне рішення було прийняте комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Львівської ОДА.

Як інформують у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, родинам загиблих виплатять по 100 тисяч гривень, постраждалим мешканцям, які перебувають у медичних закладах з тяжкими тілесними ушкодженням – по 75 тисяч гривень, з легкими тілесними ушкодженнями – по 50 тисяч гривень.

Також, як зазначили у департаменті охорони здоров’я, потерпілі забезпечені усією необхідною медичною допомогою. Окрім цього, рішенням вищезазначеної комісії також виділять 125 тисяч гривень для забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Двох потерпілих дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова. Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства. Правоохоронці вже затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Згодом Дні жалоби оголосили по всій території Львівської області.

Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.

Сьогодні у Дрогобичі прощаються із загиблими під час обвал будинку.