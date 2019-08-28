У Львівгазі заявляють, що обвал будинку у Дрогобичі спричинив не вибух газу

У АТ «Львівгаз» повідомили, що обвал будинку у Дрогобичі, який стався цієї ночі, не пов’язаний із вибухом природнього газу. Про це повідомляє пресслужба Львівгазу.

«Фахівцями Львівгазу одразу вночі було проведено обстеження підземних газопроводів, підвалів, під’їздів, контрольних трубок та всіх інших підземних інженерних комунікацій в радіусі 50 м на загазованість навколо будинку по вул. Грушевського у м.Дрогобич, в якому стався обвал під’їзду № 2. Загазованості не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Подачу природного газу на будинок припинено. Напередодні викликів на службу 104 щодо витоків природного газу з цього будинку не надходило.

Нагадаємо, вночі близько 2.50 в Дрогобичі у чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина будівлі. У результаті події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали.

Згодом стало відомо, що через обвал частини житлового будинку знищено сім квартир, ще вісім пошкоджено.