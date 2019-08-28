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У Дрогобичі оголосили жалобу за загиблими під час обвалу будинку

Наталя Дуляба

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У зв’язку із трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч на сьогодні, 28 серпня, і внаслідок якої загинули місцеві мешканці, у місті оголосили дводенну жалобу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

 

У четвер та п’ятницю, 29-30 серпня, в Дрогобичі оголошено Дні жалоби. На знак скорботи за загиблим на будинках, будівлях місцевого самоврядування, комунальних підприємствах та установах приспустять Державний прапор України із траурною стрічкою.

«У ці дні рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів. На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті заборонене звучання розважальної музики», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати ще п’ять людей.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, втім згодом відкрили ще одне. Тепер у справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

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