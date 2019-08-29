Обвал будинку у Дрогобичі: поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства

Правоохоронці затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«28 серпня у порядку ст.208 КПК України поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства, 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку Дрогобича. Невдовзі вирішиться питання про обрання їм міри запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від двох до п’яти років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Зазначимо, що за фактом обвалу житлового будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі відкрита ще одна справа – за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв Львівський портал, після обвалу у Дрогобичі поліцейські відкрили відразу два кримінальні провадження, які об’єднали в одне. Так, у справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Двох потерпілих дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова. Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.

Станом на ранок 29 серпня усі пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу у Дрогобичі завершили.