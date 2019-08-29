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Фатальний обвал забрав життя вісьмох людей. На Львівщині оголосили жалобу за загиблими

Соломія Головіна

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У Львівській області дводенну жалобу за загиблими через обвал житлового будинку, який стався в ніч на 28 серпня у Дрогобичі. Під завалами виявлено тіла 8 осіб, у тому числі 5-річного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Днями жалоби оголошені 29 та 30 серпня. На знак скорботи за загиблим у Дні жалоби на всій території Львівської області закликаємо приспустити Державний Прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій та ін. на території усієї області.

Окрім того, Львівська ОДА закликає обмежити проведення розважально-концертних заходів, а в закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті – рекомендуємо не вмикати розважальну музику.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Двох потерпілих дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова. Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.

Станом на ранок 29 серпня усі пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу у Дрогобичі завершили.

Додамо, що правоохоронні органи вже затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку.

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