Обвал будинку у Дрогобичі: постраждалим і сім’ям загиблих виділили перші 115 тисяч

Дрогобицька міська рада виділила перші 115 тисяч гривень сім’ям загиблих та постраждалим через обвал житлового будинку у Дрогобичі. Про це повідомляє пресслужба ДМР.

Так, по 10 тисяч гривень виділили для восьми сімей загиблих та по 5 тисяч гривень — для травмованих. Крім того, з боку міської ради забезпечено процес організації похоронів загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Двох потерпілих дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова. Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства. Правоохоронці вже затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Згодом Дні жалоби оголосили по всій території Львівської області.

Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам. Також через трагедію у Дрогобичі відмінили всі розважальні заходи, заплановані на День міста 21 вересня.