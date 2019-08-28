Оголошено збір коштів для допомоги постраждалим від обвалу у Дрогобичі

Для допомоги постраждалим внаслідок трагічного обвалу в ніч на 28 серпня у житловому будинку в Дрогобичі відкрили рахунки для зарахування коштів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Кошти можна перерахувати на спеціальний благодійний рахунок:

р/р 31554386247068

МФО 820172

ЄДРПОУ 22392443

в Державній казначейській службі України Львівської області.

Також благодійні внески можна перераховувати на рахунок КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР, куди госпіталізували потерпілих:

р/р 26003924441669

АБ «Укргазбанк»

МФО 320478

ЄДРПОУ 13815703

Також охочі допомогти потерпілим або ті, хто потребує допомоги, можуть звертатись у приймальню УПСЗН ДМР або за номерами телефону 0973389133, 2-23-84.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати ще п’ять людей.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, втім згодом відкрили ще одне. Тепер у справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

У зв’язку з трагедією у Дрогобичі оголосили День жалоби.