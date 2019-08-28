Оголошено збір коштів для допомоги постраждалим від обвалу у Дрогобичі

Для допомоги постраждалим внаслідок трагічного обвалу в ніч на 28 серпня у житловому будинку в Дрогобичі відкрили рахунки для зарахування коштів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
Кошти можна перерахувати на спеціальний благодійний рахунок:
р/р 31554386247068
МФО 820172
ЄДРПОУ 22392443
в Державній казначейській службі України Львівської області.
Також благодійні внески можна перераховувати на рахунок КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР, куди госпіталізували потерпілих:
р/р 26003924441669
АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
ЄДРПОУ 13815703
Також охочі допомогти потерпілим або ті, хто потребує допомоги, можуть звертатись у приймальню УПСЗН ДМР або за номерами телефону 0973389133, 2-23-84.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати ще п’ять людей.
Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, втім згодом відкрили ще одне. Тепер у справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.
У зв’язку з трагедією у Дрогобичі оголосили День жалоби.
Соломія Головіна