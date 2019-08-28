Двох дітей, яких дістали з-під руїн у Дрогобичі, госпіталізували до Львова

Через обвал частини житлового будинку у Дрогобичі загинули дві людини, ще семеро, серед яких – п’ятеро дітей, постраждали. Після стабілізації стану двох діток на реанімобілях доставили до Львова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, передає Львівський портал.

Усіх сімох людей, що постраждали під час обвалу житлового будинку на вул. Грушевського, 101, госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню. Потерпілі перебувають у важкому стані.

«Після стабілізації стану двох дітей транспортовано реанімобілями до Міської дитячої клінічної лікарні м. Львова. Важко травмовану мати цих дітей транспортували до лікарні швидкої медичної допомоги, де проводиться оперативне втручання. Стан потерпілих – важкий», – написала Ірина Микичак.

Додамо, що у Дрогобичі тривають пошуки під завалинами будинку. Тут у цілодобовому режимі працюють майже пів тисячі рятувальників, поліцейських, кінологів, нацгвардійців та психологів.

Нагадаємо, сьогодні вночі, орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати ще п’ять людей.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, втім згодом відкрили ще одне. Тепер у справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.