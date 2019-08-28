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У Дрогобичі в житловому будинку стався вибух газу: дві людини загинули, ще семеро постраждали

Вероніка Рой

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Вночі близько 2.50 в Дрогобичі чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 ймовірно стався вибух газу,  внаслідок чого обвалилася частина будівлі. У результаті події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали.

Як інформує пресслужба поліції Львівщини, серед постраждалих 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 та 12 років, 17-річна дівчина, 19-річний хлопець, а також дві жінки віком 39 та 41 рік.

Як інформує пресслужба ДСНС Львівщини, станом на 8 годину виявлено 2 загиблі особи.  Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. До їх проведення всього залучено 399 чоловік та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 чоловік особового складу (у тому числі три кінологічні розрахунки) та 20 одиниць техніки.

Через обвал частини будинку поліцейські відкрили кримінальне провадження.

«Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі», – розповів т.в.о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Інформація щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюється.  Надзвичайники та нацгвардійці і надалі проводять пошуково-рятувальні роботи, задіяні усі екстрені служби.

Фото: ДСНС та поліція

Відео: ДСНС

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