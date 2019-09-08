Суд арештував будинок, який обвалився у Дрогобичі

На будинок на вулиці Грушевського у Дрогобичі, внаслідок обвалу якого загинуло восьмеро людей, суд наклав арешт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Зазначається, що під час проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Гарасимків Л.І. від 02.09.2019 року було накладено арешт на будинок №101/1 на вулиці Грушевського у м. Дрогобичі.

«На виконання ухвали суду Дрогобицька міська рада та її виконавчі органи не можуть визначати порядок доступу до приміщень житлового будинку №101/1 на вулиці Михайла Грушевського», – інформують у пресслужбі мерії.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства. Правоохоронці вже затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Згодом Дні жалоби оголосили по всій території Львівської області.

Також через трагедію у Дрогобичі відмінили всі розважальні заходи, заплановані на День міста 21 вересня.

Нагадаємо, що Дрогобицька міська рада виділила перші 115 тисяч гривень сім’ям загиблих та постраждалим через обвал житлового будинку у Дрогобичі.

Фото: Дрогобицька міська рада