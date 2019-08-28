Обвал будинку у Дрогобичі: під кримінал попали місцеві посадовці

Правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження через обвал житлового будинку у Дрогобичі. У справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Сьогодні вночі, 28 серпня, орієнтовно о 02:40 год. на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі обвалився будинок, внаслідок чого зруйнувався один під’їзд із першого по четвертий поверх.

За цим фактом поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 КК України (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства, що спричинило тяжкі наслідки у виді знищення та пошкодження майна громадян та завдання шкоди їхньому здоров’ю і спричинення смерті) та розпочали досудове розслідування.

Окрім правоохоронців, які з’ясовують обставини та причини інциденту, на місці події працюють надзвичайники, які досі розбирають завали.

Станом на 9:00 год. ранку врятовано та госпіталізовано 7 осіб, серед них – 4 дітей. Двоє осіб загинуло. Усього у будинку зареєстровано 17 мешканців. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Водночас Дрогобицька місцева прокуратура додатково внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами Дрогобицької міської ради та комунального підприємства при утриманні житлового будинку (ч.2 ст.364 КК України). Обидва кримінальні провадження об’єднали в одне.

Покарання, передбачене санкціями статей, становить від 5 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв Львівський портал, надзвичайники підозрюють, що під завалами будинку у Дрогобичі можуть бути ще п’ятеро людей. Водночас у «Львівгазі» уже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.