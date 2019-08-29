Вісім жертв під руїнами. У Дрогобичі рятувальники знайшли ще шість тіл під завалами будинку

У ніч на сьогодні, 29 серпня, під руїнами заваленого будинку у Дрогобичі на вул. Грушевського, 101 виявили ще шість тіл. Відтак загальна кількість жертв обвалу зросла до вісьмох осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Упродовж ночі під час пошуків рятувальники під завалами знайшли тіла ще шістьох загиблих, серед них – 5-річний хлопчик. Так, загалом виявлено:

чоловіка 1962 року народження (57 років);

жінку 1975 року народження (44 роки);

чоловіка 1977 року народження (42 роки);

жінку 1940 року народження (79 років);

жінку 1955 року народження (64 роки);

хлопчика 2014 року народження (5 років);

жінку 1939 року народження (80 років);

жінку 1998 року народження (21 рік).

Рятувально-пошукові роботи у Дрогобичі ще тривають. Загалом тут у цілодобовому режимі працюють майже пів тисячі рятувальників, поліцейських, кінологів, нацгвардійців та психологів.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Двох дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, втім згодом відкрили ще одне. Тепер у справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.

Фото: ДСНС