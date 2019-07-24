Омбудсменка уточнила свої слова про повернення українських моряків: «Переговори тривають»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook уточнила інформацію стосовно 24 військовополонених моряків, зазначивши, що переговори досі тривають.

Як вона зазначила, 18 липня вона підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання її особистого зобов’язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають у Лефортовському СІЗО. При цьому вона додала, що посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи до ФСБ РФ і наразі вони перебувають на розгляді керівника Слідчого Управління.

«Мені відомо, що проводяться переговори щодо повернення моряків у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Сподіваюсь на те, що усі необхідні документи будуть направлені та враховані. Чекаємо на моряків вдома!», – написала Людмила Денісова.

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова заявляла про те, що домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто.

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Також було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.

Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатися завершення судового розгляду.

При цьому додамо, що нещодавно Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці арешт українським морякам.