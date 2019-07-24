Омбудсменка анонсувала повернення українських моряків

Домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто. Про це заявиила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова Громадському у Щасті, під час передачі українських в’язнів з окупованої Луганщини.

«Вже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині», — повідомила Людмила Денісова.

Водночас адвокат моряків Микола Полозов сказав виданню, що йому не відомо про таку домовленість.

«Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично — я не знаю, тому що не беру в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав. У нас зі вчорашнього дня почалась нова стадія — ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», — зазначив адвокат.

Як повідомляв Львівський портал, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Також було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.

Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатися завершення судового розгляду.

При цьому додамо, що нещодавно Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці арешт українським морякам.