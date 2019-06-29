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Путін заявив, що для звільнення українських моряків треба дочекатись завершення суду

Наталя Дуляба

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатися завершення судового розгляду. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту «Великої двадцятки» в місті Осака (Японія), пише Уніан.

«Триває судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати. Головне, щоб це не було в рамках передвиборчої кампанії в Україні», – сказав Путін.

Як повідомляв Львівський портал, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.

Таку пропозицію Росії спецпредставник Держдепу США Курт Волкер назвав «пасткою».

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