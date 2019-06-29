Путін заявив, що для звільнення українських моряків треба дочекатись завершення суду

Президент Росії Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатися завершення судового розгляду. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту «Великої двадцятки» в місті Осака (Японія), пише Уніан.

«Триває судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати. Головне, щоб це не було в рамках передвиборчої кампанії в Україні», – сказав Путін.

Як повідомляв Львівський портал, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.

Таку пропозицію Росії спецпредставник Держдепу США Курт Волкер назвав «пасткою».