У Москві українським морякам на три місяці продовжено арешт

У середу, 17 липня, Лефортівський суд Москви почав розглядати клопотання про продовження арешту 24 українським морякам, захопленим у Керченській протоці. Про це повідомляє BBC Україна.

Зазначається, що засідання проходило у закритому режимі. Моряків приїхали підтримати родичі, дипломати України та країн ЄС.

Відтак, суд вже продовжив на три місяці арешт тринадцятьом українським морякам.

Упродовж дня відбудуться засідання у справах решти моряків.

Після оголошення вердикту першій групі, українські моряки не втратили доброго почуття гумору та передавали вітання своїм родинам.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Як повідомляв Львівський портал, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Також було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.

Нещодавно Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатисязавершення судового розгляду.