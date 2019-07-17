У Москві українським морякам на три місяці продовжено арешт

У середу, 17 липня, Лефортівський суд Москви почав розглядати клопотання про продовження арешту 24 українським морякам, захопленим у Керченській протоці. Про це повідомляє BBC Україна.
Зазначається, що засідання проходило у закритому режимі. Моряків приїхали підтримати родичі, дипломати України та країн ЄС.
Відтак, суд вже продовжив на три місяці арешт тринадцятьом українським морякам.
Упродовж дня відбудуться засідання у справах решти моряків.
Після оголошення вердикту першій групі, українські моряки не втратили доброго почуття гумору та передавали вітання своїм родинам.
Як повідомляв Львівський портал, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).
25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.
Також було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.
26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.
Нещодавно Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатисязавершення судового розгляду.
Анастасія Мельник