Росія атакувала українські військові кораблі. Є поранені

Росія підбила і захопила три українські кораблі. У результаті нападу і вогню на ураження постраждали українські військові моряки. Атака на українські військові судна відбулася поза межами вод окупованого Криму, які Росія вважає «своїми територіальними». Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Росія застосувала зброю на ураження українських військових кораблів.

«За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про шістьох поранених українських військових моряків», – йдеться в повідомленні прес-центру командування ВМС ЗС України.

Як відомо, прикордонні кораблі РФ сьогодні, 25 листопада, у Азовському морі протаранили буксир Військово-морських сил ЗСУ.