В Криму «суд» заарештував 12 українських моряків

Київський районний «суд» окупованого Сімферополя на два місяці заарештував 12 українських моряків, яких 25 листопада захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

За даними кореспондента «Радіо свобода» Антона Наумлюка, «суд» заарештував до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира «Яни Капу» Володимира Варемеза. Аналогічний запобіжний захід суд окупантів обрав і для Сергія Цибізова.

Журналіст написав, що Цибізов на суді «провину не визнав», а заявив, що виконував накази вищого начальства. Цибізов сказав адвокату, що його не катували, проте «тиснули психологічно для дачі необхідних показань».

Також «суд» заарештував на два місяці старшого матроса з катера «Нікополь» Андрія Оприска, який є мешканцем Львівської області.

На 2 місяці теж заарештували старшого матроса буксира «Яни Капу» Віктора Беспальченка.

«Суддя Київського райсуду Сімферополя Андрій Долгополов заарештував Юрія Будзила на два місяці. Зараз його етапують до будівлі управління ФСБ для пред’явлення звинувачення і допиту», – написав також Наумлюк.

Також «суд» заарештував старшого матроса буксира «Яни Капу» Володимира Терещенка, старшого матроса «Яни Капу» Михайла Власюка і капітана-лейтенанта «Нікополя» Сергія Попова.

Пізніше російське видання ТАСС повідомило, що заарештували вже 12 українських моряків. Так, на 2 місяці заарештували Богдана Головаша, Сергія Чуліба, Владислава Костишина та Романа Мокряка (катер «Бердянськ»).

За словами журналіста Наумлюка, у вівторок так званий суд планує обрати запобіжний захід для 12 українських моряків. Запобіжні заходи решті полонених українських моряків обиратимуть в окупованому суді в середу, 28 листопада.

За словами адвоката Джемиля Темишева, який захищає командира катера «Бердянськ» Романа Мокряка, після обрання міри запобіжного заходу всім морякам «справу» проти них передадуть в Москву.

Крім того, як повідомляє російська сторона, 3-є українських військових отримали поранення під час штурму росіян і знаходяться в медичній військовій частині. В Україні стверджують, що було поранено 6 військовослужбовців. Запобіжний захід для них обиратимуть в окупованій Керчі.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Як повідомляв Львівський портал, на бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів у 10 областях України ввели воєнний стан. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.