Російські окупанти залишаються на ЗАЕС

Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін наголосив, що російські військові разом з ворожою технікою залишаються на території ЗАЕС і не планують її покидати. Про це повідомляє АрміяINFORM.

Єрін зазначив, що ситуація в Енергодарі на Запоріжжя залишається без змін, а інформація, оприлюднена деякими джерелами, про можливу передачу електростанції під контроль українській стороні не підтверджується.

«На жаль, якихось позитивних зрушень у цьому напрямі ми не спостерігаємо. Навпаки до нас надходила інформація про те, що працівників АЕС змушували отримувати російські паспорти. Також були й інші випадки, що свідчать про небажання ворога повертати електростанцію під контроль Україні. Але ми сподіваємося, що найближчим часом це питання все ж таки буде врегульовано», – наголосив офіцер.

Він також додав, що на окупованій частині Запорізької області росіяни активізувалися в примусовій видачі паспортів РФ місцевому населенню. Окрім того, окупанти посилюють контроль за пересуванням людей на підконтрольну Україні територію.

«Ситуація щодо надання можливості перетинати мешканцям Запоріжжя пункти пропуску, зокрема у Василівці, лише погіршується. Крім того, на тимчасово окупованих територіях забороняють трансляцію українських телеканалів і радіостанцій. Також противник здійснює й інші заходи щодо посилення контролю за цивільним населенням з метою протидії нашим силам спротиву, які не дають окупанту почуватися спокійно на територіях тимчасово окупованого Запоріжжя», – розповів полковник Єрін.

Нагадаємо, раніше президент «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські війська можуть забратися із окупованої Запорізької АЕС. Він бачить ознаки того, що це може статись.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вдалося домовитися про виведення військових з території Запорізької АЕС і наразі тривають переговори щодо способів реалізації рішення.

Згодом гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції ще до кінця 2022 року.

Що відбувається на ЗАЕС

Російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

Додамо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня. Відтоді вона перебуває виключно під контролем російських військ.

6 грудня офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що РФ не відводитиме свої війська з території ЗАЕС в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї, а згодом росіяни розмістили біля енергоблоку кілька реактивних систем залпового вогню «Град».

«Енергоатом» уже підрахував, що збитки від окупації росіянами ЗАЕС вже перевалили за 28 млрд грн.