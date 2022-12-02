МАГАТЕ сподівається домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця 2022 року

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції ще до кінця 2022 року. Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, пише Економічна правда.

«Я зобов’язуюсь знайти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, до кінця року», – сказав Гроссі.

При цьому він не виключив зустрічі з президентом Росії Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

«Наша мета – уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка б сприяла одній або іншій стороні», – підкреслив гендиректор МАГАТЕ.

Зазначимо, раніше Рафаель Гроссі казав, що переговори щодо створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС просуваються.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно президент «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські війська можуть забратися із окупованої Запорізької АЕС. Він бачить ознаки того, що це може статись.

Що відбувається на ЗАЕС

Російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

Додамо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня. Відтоді вона перебуває виключно під контролем російських військ.

«Енергоатом» уже підрахував, що збитки від окупації росіянами ЗАЕС вже перевалили за 28 млрд грн.

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