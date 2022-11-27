Є ознаки того, що росіяни можуть залишити ЗАЕС, – президент «Енергоатома»

«Енергоатом» бачить ознаки того, що російські війська можуть забратися із окупованої Запорізької АЕС. Про це сказав президент держпідприємства Петро Котін в ефірі національного телемарафону.

«Останніми тижнями ми отримуємо фактично інформацію, що з’явилися ознаки того, що вони (російські військові – ред.), можливо, збираються покинути Запорізьку АЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти», – розповів Петро Котін.

Водночас він підкреслив, що наразі ще зарано говорити, що російські військові покидають ЗАЕС, але «можна сказати, що вони готуються».

Очільник «Енергоатома» нагадав, що росіяни «напхали на майданчик ЗАЕС усе, що могли: і військову техніку, і свій персонал, і вантажівки, ймовірно, зі зброєю та вибухівкою», а також замінували територію станції.

Нагадаємо, ввечері 19 листопада та вранці 20 листопада на території окупованої Запорізької АЕС та поблизу неї пролунали більше десяти вибухів. У доступі представникам МАГАТЕ рашисти відмовили.

Що відбувається на ЗАЕС

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

Додамо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня. Відтоді вона перебуває виключно під контролем російських військ.

«Енергоатом» уже підрахував, що збитки від окупації росіянами ЗАЕС вже перевалили за 28 млрд грн.

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