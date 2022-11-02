Збитки від окупації ЗАЕС перевалили за 28 млрд грн

Вартість зруйнованих і пошкоджених російськими окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС перевищила 28 млрд грн. Про це повідомляє «Енергоатом» у своєму Telegram.

Фахівці «Енергоатому» провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів держпідприємства, розташованих в Енергодарі, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції.

Встановлено, що вартість активів, які були знищені та пошкоджені під час окупації станом на 1 листопада, становить 28,18 млрд грн, зокрема основних засобів – 27,8 млрд грн.

«Остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна», – кажуть в «Енергоатомі».

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

Додамо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня. Відтоді вона перебуває виключно під контролем російських військ.

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