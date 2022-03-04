Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідовано, але майданчик атомної електростанції захоплений військовими силами Російської Федерації. Про це йдеться на сторінці Державної інспекції ядерного регулювання у Facebook.

У п’ятницю 4 березня військові сили Російської Федерації здійснили обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території ЗАЕС. Проте станом на 6:20 надзвичайники пожежу ліквідували.

«Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані», – йдеться у повідомленні.

Наразі змін радіаційного стану не зафіксовано. Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок із керівництвом Запорізької АЕС.

Стан енергоблоків: в енергоблоці № 1 триває планово-попереджувальний ремонт, енергоблоки №№ 2, 3 відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок, енергоблок № 4 перебуває у роботі (електрична потужність 690 МВт), в енергоблоках № 5, 6 проводиться розхолодження ядерних установок.

За даними Держінспекції ядерного регулювання, майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військовими.

«Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації», – зазначили в держструктурі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти з усіх боків обстрілюють Запорізьку АЕС.

На ЗАЕС була порушена ядерна безпека. Пожежників не пускали через бій.

Відтак президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити «кінця Європи» через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.

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