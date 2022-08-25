Зеленський обговорив із Байденом ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, в якій обговорювали ситуацію на ЗАЕС. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі президента.

Глава Української держави окремо відзначив вчорашню заяву Джозефа Байдена про надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на $6 млрд: $3 млрд оборонної допомоги та спрямування $3 млрд фінансової допомоги через Світовий банк.

«Це найкращий подарунок Україні до Дня Незалежності», – сказав Президент, особливо подякувавши за включення до нового пакету допомоги зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

«Ці сучасні системи протиповітряної оборони допоможуть нам захистити наші міста від ракетного терору», – наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також розповів Джозефу Байдену про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. Він запропонував посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури.

Глава Української держави також докладно поінформував Президента США про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити. Лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей.

Окрім того Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили посилення санкційного тиску на державу-агресора.

«Вільний світ має посилити тиск на агресора, щоб примусити його до миру», – сказав Президент України.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Також внаслідок обстрілів були пошкоджені датчики радіаційного моніторингу, тож тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

19 серпня росіяни оголосили на ЗАЕС «вихідний». На території АЕС зможе знаходитися лише оперативний персонал, для усіх інших вхід закрили. Представники Росатому терміново покинули територію станції. А в міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ.

Згодом окупанти продовжили «вихідні» для українського персоналу. Тривалість «вихідних» не уточнюється. Натомість на станцію повернули частину представників «Росатому».

В «Енергоатомі» повідомили, що російські військові стягують свою техніку на територію Запорізької АЕС та збільшують кількість окупантів на самій станції.

Окрім того, російські окупанти переслідують працівників Запорізької АЕС. З березня незаконно затримали 26 людей. Росіяни катують та вбивають працівників захопленої АЕС, але персонал станції продовжує залишатися там, щоб запобігти екологічній катастрофі.

Росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС». Російські ЗМІ також наголошують, що засідання має відбутися «у зв’язку з безперервними українськими провокаціями».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

25 серпня рашисти спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

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