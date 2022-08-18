Росія готує провокації на Запорізькій АЕС, – розвідка

Російські окупанти оголосили «вихідний» на ЗАЕС та готують провокацію, у якій планують звинуватити Україну. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними української розвідки, у п’ятницю, 19 серпня, росіяни оголосили на ЗАЕС «вихідний». На території АЕС зможе знаходитися лише оперативний персонал, для усіх інших вхід буде закрито. Окрім того, представники Росатому терміново покинули територію станції.

Одночасно з тим в Міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ. Росіяни зазначають, що Україна нібито готує резонансну провокацію під час візиту генсека ООН, щоб звинуватити російських військових у техногенній катастрофі.

«З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть «підвищити ставки» і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН», – додали в розвідці.

Зауважимо, раніше Міністерство оборони Росії заявило, що у відповідь на обстріли з української сторони, росіяни можуть зупинити роботу Запорізької АЕС.

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Також внаслідок обстрілів були пошкоджені датчики радіаційного моніторингу, тож тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.