Через спалах «Омікрону» ВООЗ закликає світ розпочати бустерну вакцинацію усіх груп населення

Голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Ханс Клюге закликав уряди країн приготувалися до «значного спалаху» інфікування новим штамом коронавірусу «Омікрон» та розпочати бустерну вакцинацію всього населення. Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.

Видання вказує, що з часу появи «Омікрону» у листопаді 2021 року штам уже виявили у щонайменше 38 з 53 країн європейського регіону. При чому у деяких країнах він є домінувальним, зокрема у Данії та Португалії.

«Ми бачимо, що наближається ще одна буря. Протягом кількох тижнів «Омікрон» домінуватиме у більшій кількості країн регіону, підштовхуючи й без того розхитані системи охорони здоров’я до межі (своїх потужностей, – ред.)», – сказав Клюге.

За словами представника ВООЗ, наразі у 89% випадків «Омікрону» в Європі у хворих спостерігали кашель, біль у горлі та лихоманку. Більшість хворих – дорослі люди віком від 20 до 30 років.

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«Кількість нових інфікувань COVID-19 може призвести до збільшення госпіталізацій та масових збоїв у роботі систем охорони здоров’я та інших важливих служб», – зауважив посадовець.

Він наголосив, що уряди країн повинні підготувати системи реагування до значного спалаху і вказав на потребу бустерної вакцинації всіх категорій населення.

Раніше у штаб-квартирі ВООЗ у Женеві радили використовувати бустерні дози для найуразливіших категорій громадян.

Нагадаємо, штам коронавірусу «Омікрон» нещодавно виявили і в Україні. У РНБО прогнозували, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, має розпочнеться уже в середині лютого.

Як відомо, «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що серед основних симптомів –першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

Зазначимо, нещодавно в Україні ввели третє додаткове щеплення від коронавірусу. Першочергово його робитимуть окремим категоріям громадян. Зокрема, особам із ВІЛ, із онкологією, після трансплантації органів. Також особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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