ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні виявили штам «Омікрон»

Ольга Денисяка

|

В Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу «Омікрон». Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Перший випадок інфікування штамом «Омікрон» підтвердили вночі 18 грудня в лабораторії центру громадського здоров’я в Києві.

За словами міністра, особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

Також, зараз проводять епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Реклама партнерів

Міністр закликав вакцинуватись та дотримуватись встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникати поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму Omicron домінує.

Як повідомляв Львівський портал, штам коронавірусу «Омікрон» вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Дотепер він поширився у 57 країнах світу, в тому числі й у Румунії.

Вчені дослідили, що «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Фахівці з Південної Африки стверджують, що найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що симптоми «Омікрону» – це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

У РНБО прогнозували, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, має розпочнеться уже в середині лютого.

Також науковці кажуть, що для захисту від «Омікрону» двох доз вакцини є недостатньо. Зі свого боку компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів