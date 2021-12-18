В Україні виявили штам «Омікрон»

В Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу «Омікрон». Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Перший випадок інфікування штамом «Омікрон» підтвердили вночі 18 грудня в лабораторії центру громадського здоров’я в Києві.

За словами міністра, особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

Також, зараз проводять епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

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Міністр закликав вакцинуватись та дотримуватись встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникати поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму Omicron домінує.

Як повідомляв Львівський портал, штам коронавірусу «Омікрон» вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Дотепер він поширився у 57 країнах світу, в тому числі й у Румунії.

Вчені дослідили, що «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Фахівці з Південної Африки стверджують, що найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що симптоми «Омікрону» – це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

У РНБО прогнозували, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, має розпочнеться уже в середині лютого.

Також науковці кажуть, що для захисту від «Омікрону» двох доз вакцини є недостатньо. Зі свого боку компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

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