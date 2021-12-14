РНБО прогнозує нову хвилю коронавірусу в лютому

Рада національної безпеки й оборони прогнозує, що нової хвилі коронавірусу українцям слід чекати орієнтовно у середині лютого. Про це пише Укрінформ.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, нова хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися 15-20 лютого. Він наголосив на важливості вакцинації, яка безпосередньо впливає на важкість кожної хвилі.

Водночас Данілов наголосив: якщо провакцинуються 75-85% українців, перебіг захворювання буде значно легшим і населення «може навіть не помітити» росту захворюваності.

Секретар РНБО також підкреслив, що Україні потрібно виходити на показник 300-400 тисяч щеплень на добу, а також наголосив на необхідності введення бустерної дози.

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«Ми наполягаємо, що нам треба вводити бустерну дозу, починати треба з літніх людей», – сказав він.

Як писав Львівський портал, в РНБО прогнозують, що штам «Омікрон» потрапить в Україну ще до кінця цього тижня, тобто до 19 грудня. Втім українців закликають не панікувати: цей штам коронавірусу справді є більш зарахзним, проте хвороба протікає легше, ніж при інфікуванні «Дельтою».

У ВООЗ теж кажуть, що «Омікрон» є заразніший від «Дельти», він знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозний перебіг хвороби.

На початку грудня у МОЗ констатували, що Україна пройшла хвилю коронавірусу, проте наголосили на потребі розпочинати підготовку до нової. Наступну covid-хвилю прогнозували на кінець зими.

Додамо, що компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

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