МОЗ дозволило колоти третю дозу covid-вакцини

13 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Відповідно до наказу отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше рекомендується: людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

«Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, мешканці Львівщини зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу лише після того, як дві дози отримає половина дорослого населення. Згідно з темпами вакцинації, у Львівській області бустерна доза буде доступна не раніше середини січня 2022 року.

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Нагадаємо, ще у липні американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету людини проти нових штамів COVID-19.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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