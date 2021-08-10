Грибовицьке сміттєзвалище почали «консервувати»

На Грибовицькому сміттєзвалищі перейшли до нового етапу робіт: тіло полігону почали вкривати спеціальними мембранами, аби таким чином «законсервувати» і закрити доступ рідини, відповідно, й зменшити утворення нових інфільтратів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Підрядник, консорціум компаній J/V GOKSIN INSAAT – HAYAT GROUP, зараз змінює профіль куполу полігону та укріплює його, аби унеможливити в майбутньому рух чи обвали сміттєвих мас, встановлює системи збору біогазу та фільтратів.

Також саме тіло Грибовицького звалища вже почали вкривати дренажним шаром (геокомпозитом) та ізоляційним шаром (геомембраною). Це дозволить «законсервувати» полігон. Завдяки покриттю такими мембранами у сміттєзвалище не потраплятимуть дощі та інші рідини, як наслідок – зменшиться утворення фільтрату.

«Ми встеляємо верх сміттєзвалища геосинтетичним матеріалом: геокомпозитом, геомембраною і геотекстилем. Геокомпозит потрібен для того, аби унеможливити проникнення біогазу з тіла полігону у довкілля, відповідно забезпечивши систему збору біогазу і підвищивши ефективність її роботи. Геомембрана буде запобігати витоку фільтрату та унеможливить вивітрення біогазу. Останнім шаром буде геотекстиль, який фактично буде захищати попередні два шари і стане основою для біологічної рекультивації, зокрема для ґрунту, який буде насипатись на нього. Під цими шарами все сміття буде біологічно знищуватись та розкладатись, уникаючи будь-якого контакту з навколишнім середовищем», – пояснив представник консорціуму компаній J/V GOKSIN INSAAT – HAYAT GROUP Ахмет Ялчин Язиджі.

Повністю вкрити Грибовицьке сміттєзвалище шарами мембран планують вже влітку 2022 році. Після цього полігон ще вкриють спеціальним геотекстилем, шаром ґрунту і висадять кущі та дерева. Все це дасть можливість забезпечити геотехнічну стабільність на поверхні схилу.

Зазначимо, що весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація (технічна і біологічна). За даними директора ЛКП «Зелене місто» Тараса Калужного, дотепер рекультивацію виконали на 35-40%.

Наприкінці минулого року у мерії говорили, що з озер на території сміттєзвалища очистили майже 2500 кубометрів фільтрату.

Перші роботи з дегазації Грибовицького сміттєзвалища стартували ще на початку 2020 року. Цим процесом займається ТОВ «Кліар Енерджі» – компанія, яка виграла в інвестиційному конкурсі.

Для того, щоб вивільнити тіло полігону від біогазу, ТОВ «Кліар Енерджі» мало встановити на території сміттєзвалища спеціальну когенераційну установку. З її допомогою компанія не лише добуватиме біогаз, а й перероблятиме його в електроенергію, буде продавати. Водночас у мерії встановили, що від такої комерційної діяльності підприємства до бюджету Львова має надходити не менше 10% його річного доходу.

За офіційними даними Інституту біохімії і горючих копалин, на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходиться 700 мільйонів кубометрів біогазу. Його можна було б переробляти та подавати населенню.

Станція для добування біогазу зі сміттєзвалища має повноцінно запрацювати до кінця 2021 року. До початку дегазації Грибовицького сміттєзвалища ТОВ «Кліар Енерджі» мало ще виконати інвестиційні зобов’язання, серед яких – виплата по 1 млн грн Грибовицькій та Малехівській селищним радам.

Передісторія: на рекультивацію Грибовицького звалища та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Втім результатів досі немає. Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати.

Торік Держекоінспекція через суд домоглася, аби ЛКП «Збиранка», яке раніше утримувало Грибовицьке сміттєзвалище, сплатило більше 2 млн грн штрафу за забруднення землі, яке зафіксували ще у 2016 році.

Навесні 2020-го міськрада Львова заявляла, що вже успішно очищає територію Грибовицького звалища від інфільтратів, а відтак – полігон більше не забруднює навколишні землі і повітря.

Проте тоді Держекоінспекція також стверджувала протилежне: результати досліджень, проведених протягом І півріччя 2020 року, показали, що сміттєзвалище продовжує забруднювати землі. Перевищення зафіксували за такими показниками: нітрати, хлориди, марганець, свинець, залізо, нафтопродукти, кадмій, цинк.

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Фото: ЛМР