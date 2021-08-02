В ЛКП «Зелене місто» – знову зміна керівництва

29-річний Тарас Калужний став новим керівником ЛКП «Зелене місто», яке займається будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Нового керівника ЛКП «Зелене місто» у мерії офіційно представили в понеділок, 2 серпня. Тарас Калужний замінив на цій посаді Святослава Євтушенка, який керував комунальним підприємством півтора роки.

«Насамперед хочу подякувати Святославу, який працював з нами багато часу. Тому що перелік пріоритетних напрямків вражає. Здається, що все стоїть на місці, а коли підвести підсумки, то, насправді, зроблено багато», – сказала директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

Святослав Євтушенко очолив ЛКП «Зелене місто» у січні 2020 року. За рік на цій посаді він заробив більше 1 млн грн. Причини звільнення Євтушенка у мерії не повідомляють.

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Тепер директором комунального підприємства став 29-річний Тарас Калужний, який у 2019-2020 роках був керівником відділу реалізації проєктів ЛКП «Зелене місто». До цього він працював головним спеціалістом відділу фінансів та закупівель цього ж ЛКП.

Довідково: Тарас Калужний вищу економічну освіту здобув у Львівській комерційній академії, з 2019 року навчається у Баварському державному товаристві з міжнародної економічної кооперації Bayern International (сучасні технології та рішення для поводження з відходами).

З 2014 по 2016 роки працював у польській компанії Control Process S.A. на посадах менеджера маркетингу та підготовки тендерних пропозицій, спеціаліста з маркетингу та спеціаліста з розвитку бізнесу. До речі, ця фірма хотіла будувати сміттєпереробний завод у Львові, тому подавалась на тендер.

У 2017-2018 роках Тарас Калужний керував відділом розвитку бізнесу та продажів в ТОВ «Інститут проектування “Комфортбуд”», після чого прийшов у ЛКП «Зелене місто».

Нагадаємо, що ЛКП «Зелене місто» займається будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові, рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища, а також компостує органічні відходи.

Про спорудження сміттєвого заводу на вул. Пластовій говорять ще з 2018 року, однак будівництво дотепер так і не почалося. Щоразу у мерії називають нові дати старту робіт, востаннє колишній керівник ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко запевняв, що будівництво розпочнеться влітку цього року.

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