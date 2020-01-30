На Грибовицькому сміттєзвалищі почали дегазацію

На Грибовицькому сміттєзвалищі нарешті стартувала дегазація тіла полігону. Раніше в ЛКП «Зелене місто» заявляли, що ці роботи розпочнуть у травні 2019 року. Про це повідомляє Львівський портал.

Весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка зворотного осмосу, тобто очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація.

Пресслужба Львівської міськради повідомляє, що підготовчі роботи вже завершились, зараз тут монтують обладнання для очистки інфільтрату, також розпочалась й дегазація. Дегазацією тіла звалища займається ТОВ «Кліар Енерджі» – компанія, яка виграла в інвестиційному конкурсі.

«Суть дегазації полягає у тому, що в тілі полігону буриться велика кількість свердловин, через які відкачується газ. Він утворюється у будь-якому випадку у тілі полігону. Потім газ спалюється, внаслідок чого утворюється електроенергія, яка передається за визначеними тарифами на зелений ринок», – пояснив директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко.

Схема дегазації Грибовицького сміттєзвалища

Для того, щоб вивільнити тіло полігону від біогазу, ТОВ «Кліар Енерджі» мало встановити на території сміттєзвалища спеціальну когенераційну установку. З її допомогою компанія не лише добуватиме біогаз, а й перероблятиме його в електроенергію, яку зможе продавати. Водночас у мерії встановили, що від такої комерційної діяльності підприємства до бюджету Львова має надходити не менше 10% його річного доходу.

Жодних коштів на облаштування такої установки із бюджету Львова не виділяли, відтак всі витрати на її встановлення та експлуатацію мав покрити сам інвестор – ТОВ «Кліар Енерджі».

До початку дегазації Грибовицького сміттєзвалища ТОВ «Кліар Енерджі» мало ще виконати інвестиційні зобов’язання, серед яких – виплата по 1 млн грн Грибовицькій та Малехівській селищним радам.

«Так, підприємство має виконати певні умови для громади Грибовицької селищної ради, для Малехівської селищної ради та, відповідно, для міста. В межах угоди був порахований 1 млн на грибовицьку громаду, 1 млн на малехівську громаду, також будуть пораховані гроші на місто. Ці умови були на інвестиційному конкурсі. Крім того, коли цей проєкт буде реалізований, буде встановлене обладнання і, відповідно, добуватиметься газ, який перетворюватиметься на енергію, 19% від прибутку це підприємство так само перераховуватиме на потреби міста», – додав Святослав Євтушенко.

Зазначимо, що дегазацію Грибовицького сміттєзвалища у міськраді Львова обіцяли розпочати ще у травні 2019 року.

За офіційними даними Інституту біохімії і горючих копалин, на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходиться 700 мільйонів кубометрів біогазу. Його можна було б переробляти та подавати населенню.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Кліар Енерджі» створили у 2015 році, зареєстроване воно у Чернігівській області. Основний вид діяльності компанії вказаний як виробництво електроенергії.

Засновниками компанії є Андрій Гріненко (40%), Петро Багрій (25%), Михайло Кучірка (25%) та Компанія з управління активами «ОВАМО КЕПІТАЛ» (10%), власником якої є Анатолій Дубинський.

Як пишуть ЗМІ, Андрій Гріненко упродовж 2013-2014 років очолював Бориспільську райдержадміністрацію за призначенням Віктора Януковича. Із 2010 року він був депутатом Києво-Святошинської районної ради від партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна», а паралельно займав керівні посади в Києво-Святошинській, Макарівскій та Бориспільській райдержадміністраціях Київської області.

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році Андрій Гріненко балотувався також від «Сильної України».

Інших співзасновників ТОВ «Кліар Енерджі», Петра Багрія та Михайла Кучірка, знають як бізнес-дует, фармацевтичні компанії якого є постійними переможцями тендерів Міністерства охорони здоров’я при будь-яких президентах: від Кучми до Порошенка.

У ЗМІ Петра Багрія часто називають однією з головних фігур «аптечної» мафії України. А Михайло Кучірка у 2010 році отримав звання «Заслужений працівник фармації України» від Віктора Ющенка. Також він був помічником у депутата від Партії регіонів Івана Вернидубова (2007-2012 роки).

Додамо також, що у 2017 році ТОВ «Кліар Енерджі» виграло в конкурсі із видобутку біогазу з Брищенського сміттєзвалища, що за 15 кілометрів від Луцька.