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Через п'ять років на місці Грибовицького сміттєзвалища з'явиться сквер

Анастасія Мельник

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Будівництво системи дегазації Грибовицького сміттєзвалища компанія «Кліар Енерджі» розпочне цього літа. Про це сьогодні, 5 червня, під час прес-туру на полігон розповів директор ЛКП «Зелений Львів» Вадим Ноздря, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

За словами Вадима Ноздрі, робота компанії «Кліар Енерджі», яка займеться будівництвом дегазації полігону, розпочнеться влітку.

«Установку для дегазації компанія вже придбала. Фактично залишилося дочекатися рішення сесії Львівської міської ради, яка має остаточно передати ділянку для встановлення системи. Вони мали почати роботи ще до 1 червня, але маємо затримку через відміну сесії міськради 23 травня», – розповів Вадим Ноздря.

На фото – система дегазації

Тим часом ЛКП «Зелений Львів» готується до початку першого технічного етапу – стабілізації тіла сміттєзвалища.

«Ми починаємо рекультивацію з так званого технічного етапу. Це означає, що після виконання робіт з будівництва дегазації та встановлення нового обладнання з очистки фільтратів, ми будемо накривати тіло полігону багатошаровим технологічним захисним екраном», – зазначив Вадим Ноздря.

Захисний екран починається з вирівнюючого шару, який складається з мінерального ґрунту товщиною 30 см. Далі товстий шар піску та щебеню,  а також шар гідроізолюючої мембрани,  який унеможливить потрапляння всередину опадів, а відтак не допустить подальшого утворення фільтратів.

Вадим Ноздря зауважив, що зараз дуже важко оцінити об’єм накопиченого фільтрату у тілі полігону.

«Нову систему очистки, яка перероблятиме  накопичений фільтрат, планують запустити в експлуатацію у жовтні. За попередніми оцінками накопичений у відстійниках фільтрат відкачають упродовж року», – розповів Вадим Ноздря.

За словами директора, перший технічний етап займе 2-2,5 роки часу.

Опісля фахівці перейдуть до наступного етапу робіт, який передбачає біологічну рекультивацію – формування родючого шару. За цей час на полігоні висадять чагарники, кущі, невеликі насадження із неглибокими кореневими системами, щоб не пробити захисний шар. Цей процес триватиме ще 2-3 роки.

У результаті ЛКП «Зелений Львів» планує отримати великий сквер, який покриє всю територію Грибовицького сміттєзвалища. Однак, згідно із їхніми прогнозами, побачити це вживу ми зможемо не раніше ніж через 5 років.

Як повідомляв Львівський портал, міськрада Львова заявила, що Львівська облдержадміністрація затягує погодження проекту рекультивації Грибовицького полігону.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року посадовці міськради Львова провели у селі Малехів громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля проекту комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Однак місцеві мешканці участі у слуханнях не брали.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, тендер на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища мали оголосити ще до кінця 2018 року, втім цього так і не сталось.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто орієнтовно у 2023 році. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Додамо також, нещодавно Львівська ОДА звернулась до СБУ, аби та надала правову оцінку проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

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