На Грибовицькому сміттєзвалищі очистили майже 2500 м³ фільтрату

На Грибовицькому сміттєзвалищі за технологією зворотного осмосу очистили майже 2500 м³ фільтрату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили у ЛКП «Зелене місто», очистити майже 2500 м³ фільтрату, який накопичувався в озерах-відстійниках на Грибовицькому полігоні твердих побутових, вдалося завдяки станції очистки.

«За час роботи станції очистки фільтрату за технологією зворотного осмосу вже вдалося очистити майже 2500 м3 фільтрату, який накопичувався в озерах-відстійниках. Станція працює на повну потужність і очищає 300 м³ фільтрату на добу», – зазначають у ЛКП «Зелене місто».

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Нагадаємо, з вересня 2017 року на Грибовицькому сміттєзвалищі працює станція для очистки фільтрату, яку розробив академік Володимир Рогов. Нова ж станція передбачена проектом рекультивації сміттєзвалища. Вона працює паралельно з діючою. Налаштовували обладнання спеціалісти ТОВ «НВО «Екософт» та сервісний інженер компанії ROCHEM (Гамбург).

Як відомо, Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР на рекультивацію Грибовицького звалища та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій.

Підготовчі роботи завершились, на місце привезли станції для очистки фільтратів, а станом на кінець січня цього року на полігоні розпочали дегазацію.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Втім результатів досі немає. Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати. Про відтермінування робіт не так давно заговорив і очільник ЛКП «Зелене місто», яке займається будівництвом комплексу на Пластовій.

Нещодавно Держекоінспекція через суд домоглася, аби ЛКП «Збиранка», яке утримує Грибовицьке сміттєзвалище, сплатило більше 2 млн грн штрафу за забруднення землі, яке зафіксували ще у 2016 році.

Наприкінці травня міськрада Львова заявляла, що успішно очищає територію Грибовицького звалища від інфільтратів, а відтак – полігон більше не забруднює навколишні землі і повітря.

Проте тоді Держекоінспекція також стверджувала протилежне: результати досліджень, проведених протягом І півріччя 2020 року, показали, що сміттєзвалище продовжує забруднювати землі. Перевищення зафіксували за такими показниками: нітрати, хлориди, марганець, свинець, залізо, нафтопродукти, кадмій, цинк.

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