Три компанії хочуть проводити дегазацію Грибовицького сміттєзвалища

Сьогодні, 10 грудня, завершився термін подачі документів від компаній на конкурс зі спорудження та експлуатації системи дегазації Грибовицького сміттєзвалища. Документи на участь у конкурсі подали три компанії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Претендентами на перемогу у конкурсі зі спорудження та експлуатації системи дегазації Грибовицького сміттєзвалища стали ТОВ «Біогаз Енерджі», ТОВ «Біогаз України» та ТОВ «Кліар Енерджі».

«Ми отримали три конкурсні пропозиції від провідних українських компаній, які мають досвід втілення таких проектів із дегазації полігонів. Конкурсними умовами визначені критерії, за якими будуть оцінюватися пропозиції, які надійшли. Зокрема, йдеться про відповідність досвіду, наявність необхідного обладнання та кваліфікованого персоналу у цих компаній», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Компанію-переможця, яка займатиметься дегазацією полігону у Грибовичах, назвуть упродовж десяти робочих днів, тобто до 21 грудня. Договір із ним мерія планує підписати до кінця 2018 року, а самі роботи на звалищі розпочнуться вже наступного року, паралельно із його комплексною рекульвативацією.

Нагадаємо, конкурс на визначення компанії, яка встановлюватиме систему дегазації на Грибовицькому сміттєзвалищі оголосили на початку листопада цього року.

Як повідомляв Львівський портал, жодних коштів на облаштування цієї системи із бюджету Львова виділяти не будуть, відтак всі витрати на її встановлення та експлуатацію має покрити інвестор.

Компанія-переможець встановить на Грибовицькому сміттєзвалищі когенераційну установку, за допомогою якого й добуватиме з тіла полігону біогаз, а в подальшому зможе використовувати його як паливо для енергетичних установок. Для облаштування цієї установки міськрада виділить у межах Грибовицького сміттєзвалища земельну ділянку площею 0,6-0,8 га.

Водночас у мерії встановили, що від такої комерційної діяльності інвестора до бюджету Львова має надходити не менше 10% річного доходу інвестора із продажу газу. Дізнатися більше про вимоги до інвестора, який зайде у Грибовичі, можна тут.

Зазначимо, що за офіційними даними Інституту біохімії і горючих копалин, на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходиться 700 мільйонів кубометрів біогазу. Його можна було б переробляти та подавати населенню.

Нагадаємо, у Львівській міській раді пообіцяли до кінця цього року встановити на звалищі дві нові установки з очистки інфільтрату, потужністю по 150 кубометрів. Це буде вже третя установка очистки інфільтратів. Зараз на сміттєзвалищі є одна станція, потужністю до 250 кубометрів на добу. Однак екологи та місцеві активісти одностайно стверджують, що вона не працює.

І директор ЛКП «Збиранка» Віталій Пугач, і директор департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради Сергій Сало запевняли Львівський портал, що станція очистки інфільтрату успішно працює, однак продемонструвати як це відбувається, вони відмовились.

Водночас нещодавно Віталій Пугач заявляв, що на Грибовицькому сміттєзвалищі першочергові протиаварійні роботи так і не розпочались. Проте у мерії згодом спростували цю інформацію.