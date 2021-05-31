ТОП-12 львівських брам, які відреставрували навесні

Бюро спадщини показало 12 брам Львова, які навесні відреставрували в рамках міської програми співфінансування. Про це йдеться на сторінці Бюро спадщини.

Двері будинку на вулиці Павлова

Ці двері прикрашають будинок на вулиці Павлова, 6ц, що у Личаківському районі.

Дубові двері вже колись невдало переробляли у радянські часи і були знищені на 60%. Зокрема, внизу брами повинні бути тахлі, які колись забили дерев’яною вагонкою ззовні, а на задню частину прибили ще й бляху. Тож фахівцям довелося виготовити нові тахлі та усунути всі пошкодження, зокрема, від цвяхів.

Також був сильно зруйнований низ брами, зокрема, планки на нижній частині та місця, де були кодові замки. А ще відновили світлик і загалом елементи, яких не вистачало.

«Двері-віяло» на вулиці Зарицьких, 7

Двері на вулиці Зарицьких, 7 зроблені із сосни, як і більшість внутрішніх дверей в історичних будинках Львова.

Їх довелося відчищати їх від великої кількості шарів старої фарби, якою мешканці раніше їх фарбували. Додатково відновили старе пошкоджене скло, а також втрачені ручки та механізми фіксації дверей.

«Плющева» брама на вулиці Лисенка

Фахівці навесні також продовжили життя дверям будинку на вулиці Лисенка, 32 – тут відновили дерев’яну дубову браму.

Ця брама, як і інші, була занедбаною із втраченими декоративними елементами. Так, у ній були пошкоджені місця врізок замків. Також реставрували елементи нащільних планок. Окрім того, заміни вимагали цокольні дошки.

На цих дверях зірваними були деякі замки, які довелося замінювати, також відновили шпінгалети, а ще переклеїли тахлі і оновили їх – у деяких місцях вони були потріскані. Також понищеними були металеві решітки, з яких була вирвана частина декоративних елементів.

Внутрішні двері на Ставропігійській

Йдеться про внутрішні двері будинку на вулиці Ставропігійській, 4.

Це двері-віяло виготовлені з модрини. Раніше вони могли відкриватися у обидві сторони, проте тривалий час вони відчинялися лише в одну сторону, і на прохання мешканців ми так їх і зафіксували.

Загалом двері були погано збережені, довелося замінити 10% деревини: особливо понищеною була права сторона. Очевидно, це сталося через просідання стіни, що деформувало двері. Тож довелося їх також калібрувати. Великої шкоди завдала також вологість: під дверима прокладена каналізація.

У під’їзді над дверима також зберігся гіпсовий барельєф, важливий автентичний елемент, який доповнював ці двері.

Металева брама на вулиці Пекарській

Це двері на Пекарській, 42. У порівнянні з іншими металевими брамами, які трапляються, ця була відносно непогано збережена, проте, аби її зберегти на тривалий час, потребувала реставрації.

У цій брамі поставили нові заклепки, а також двері довелося частково розібрати та вирівняти деякі елементи. Особливо у нижній частині, де вони були пошкоджені найбільше.

Двері на вулиці Кубійовича, 9

Ця дубова брама була погано збережена: у ній не лише тріснула одна тахля, а й основа дверей, оскільки тріснула стіна. І це було головною проблемою. Через те, що на стіну потрапляла вода, основу брами вигнуло всередину на 8 см.

Відтак довелося її вирівнювати. Для цього доклали багато зусиль, зокрема, додали дубові планки та використали спеціальні турбошурупи довжиною 20 см, які зафіксували браму.

Також фахівці замінили поріг, який з часом стерся і поставили нову дверну ручку.

Внутрішні двері на вулиці Рутковича, 7а

Це так звані «двері-віяло», які можуть відкриватися як всередину, так і назовні.

У цих дубових дверях повністю замінили з двох сторін лиштву, розчистили автентичні латунні планки на стулках верхніх вікон. Також замінили фанеру, яку раніше поставили на місці однієї тахлі – тепер там стоїть дубова, які і на решті дверей.

А ще знайшли у підвалі цього будинку автентичні двері, які колись вели у внутрішній двір. За їхнім зразком відновили штапики у цих дверях.

Двері біля Академії сухопутних військ

Реставратори відновили дерев’яні двері будинку на вулиці Героїв Майдану 40.

Ці дубові двері були сильно пошкоджені, відтак довелося замінити у них біля 20% деревини. Зокрема, на дверях було втрачене обрамлення навколо вікон, яке довелося відновлювати за спогадами мешканців та залишками місць фіксації елементів.

У цих дверях виникли сильні тріщини у місцях кріплення металу: подекуди до пів сантиметра та більше.

Двері-віяло на вулиці Павлова, 9

Це соснові двері-віяло, які відчиняються у дві сторони. Раніше їх вже реставрували, але зробили це не фахово: коли знімали шар фарби, то пошкодили деревину.

Також провели заміну скла, яке було там не рідним і різне. Нанесли на нього малюнок із рослинним орнаментом. Це було необхідно для безпеки, адже якщо б скло було прозорим, його люди б не бачили, бо у під’їзді темно.

Також реставратори відремонтували пошкоджені завіси та підібрали ручку відповідно до стилістики та часу побудови будинку.

Двері будинку на вулиці Захарієвича, 2

Це дубові двері, які були в дуже знищеному стані. Вони були не лише погано закріплені, а взагалі не відчинялися. Крім того, раніше зазнали невдалого ремонту: хтось використав ДСП плиту.

Також автентичні грати і ручка були втрачені. Натомість були виготовлені нові за нашим ескізним проектом на основі наявних аналогів.

Дубові двері на площі Ринок, 31.

Ці дубові двері буди вщент знищені.б Тут регулярно збираються гучні компанії, які раніше їх просто вибивали ногами, щоб потрапити у під’їзд. Тож ця брама була понівечена: не тільки зафарбована графіті, а й розламана на частини.

Теж саме стосується каркасу дверей. Попри те, вдалося їх відновити з мінімальними замінами автентичної деревини: замінили лише ручки, нижні накладки та нащільну планку.

Окрім того, на дверях відновили автентичні грати та поставили нове фацетоване скло. А щоб можна було його помити реставратори відновили спеціальні віконця, які раніше мали ці двері, однак були знищені.

Брама на вулиці Личаківській, 57

Ці двері були дуже знищені, тож реставраторам довелося добряче над ними пропрацювати. Зокрема, були знищені гратки, які відновили за ескізом із іншої історичної брами сусіднього будинку.

Також на цій брамі не вистачало багатьох елементів оздоби, які довелося відновлювати.

Зазначимо, цьогоріч ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про п’ять кольорових автентичних брам 2020 року, які відновили у Львові.

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Фото: Бюро спадщини