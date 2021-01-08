П’ять кольорових автентичних брам 2020 року, які відновили у Львові

Упродовж 2020 року Бюро спадщини управління охорони історичного середовища Львова спільно з небайдужими мешканцями відновило 46 брам в будинках історичного ареалу міста. Про п’ять найбарвистіших та автентичних дверей Львівському порталу розповіли у Бюро спадщини.

Одна з найвідоміших – бірюзова брама на площі Ринок, 45. Вона має не тільки надзвичайний колір, а й красиве оздоблення і вітражне засклення. Фахівці вирівняли деформовану конструкцію, відновили втрачені металеві елементи, а також обережно обробили кут, де була врізана газова труба. Роботи тривали упродовж 4 місяців.

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Для відновлення чорної брами на вул. Вітовського, 37 реставраторам довелося повністю її розібрати, так як вона уся на заклепках. Також вони замінили певні вставки в нижній частині брами, які прогнили, а також демонтували старий кодовий замок. Під нашаруваннями старої фарби майстри віднайшли приховані кватирки та поновили механізм їх відкриття.

Ще одна – Оливкова брама – знаходиться у будинку на вул. Вітовського, 10. Вона зазнала надзвичайного перевтілення, оскільки вирівняли металеву конструкцію, виготовили та встановили нову клямку, а також відновили красиве засклення, на місці якого раніше була фанера. Додатково реставратори поновили старий австрійський замок, повернули брамі розкішний автентичний колір та відновили втрачені елементи оздоби.

Четверті двері – це Червона брама в центрі міста на вул. Ставропігійській. Тут реставратори деформовані елементи, виготовили і встановили нову металеву клямку, а також відновили втрачене засклення. Що цікаво, усі її елементи не приварені, а фіксуються на заклепках.

І остання з кольорових – Смарагдова брама на вул. Лісній, 18, де протягом двох з половиною місяців майстри відновлювали її автентичну красу. Відтепер віднайдені темно-зелені відтінки гармонійно підкреслюють рослинне оздоблення брами, а відновлене засклення додає родзинки. Тепер усі охочі можуть поглянути якою красивою вона була сто років тому.

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