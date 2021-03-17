У Львові відреставрували «двері-ковбойки»

У Львові зберегли ще одні історичні двері, цього разу внутрішні у під’їзді будинку на вулиці Зарицьких, 7. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Бюро спадщини».

Історичні двері за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища фахівці відновлювали близько місяця. Зробили це в рамках міської програми співфінансування з мешканцями

«Це так звані «двері-ковбойки», які можуть відкриватися як всередину, так і назовні. Але якраз через цю особливість вони часто сильно знищуються. Особливо, якщо двері зроблені із хвойних порід дерев», – розповів реставратор Павло Войтович.

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Двері на вулиці Зарицьких, 7 зроблені із сосни, як і більшість внутрішніх дверей в історичних будинках Львова.

«Нам довелося відчищати їх від великої кількості шарів старої фарби, якою мешканці раніше їх фарбували. Також відновили старе пошкоджене скло. Ви відновили також втрачені ручки та механізми фіксації дверей», – додав Павло Войтович.

Відновили браму у рамках міської програми співфінансування з мешканцями.

«Загальна вартість робіт становила 33 988 грн. З них місто оплатило 70%, відтак мешканцям довелося додати майже 10 196 грн свого внеску», – зазначив Павло Богайчик, директор ЛКП «Бюро спадщини».

Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відновили понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почне діяти програма, у межах якої місто даватиме кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини