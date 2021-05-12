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У будинку на вулиці Захарієвича відреставрували історичну браму. Фото до та після

Вероніка Рой

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У Львові у будинку на вулиці Захарієвича, 2 відреставрували історичну браму за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

Як повідомив реставратор Андрій Пулик, це дубові двері, які були в дуже знищеному стані. Загалом реставратори замінили до 30% деревини у цій брамі.

«Вони були не лише погано закріплені, а взагалі не відчинялися. Крім того, раніше зазнали невдалого ремонту: хтось використав ДСП плиту. Також автентичні грати і ручка були втрачені. Натомість були виготовлені нові за нашим ескізним проектом на основі наявних аналогів», – розповів реставратор Андрій Пулик.

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Відновлення цієї брами тривало упродовж місяця.

«Там над порогом є цокольні дощечки, щоб їх вберегти від механічних пошкоджень, ми на них поставили латунні накладки. Також поріг накрили латунною накладкою. Також довелося замінити шпінгалети», – додає Андрій Пулик.

Загальна вартість робіт становила 56 680 грн. З них місто оплатило 70%, відтак мешканцям довелося додати майже 17 000 грн свого внеску.

Зазначимо, цьогоріч ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про п’ять кольорових автентичних брам 2020 року, які відновили у Львові.

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