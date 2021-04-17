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Поблизу академії мистецтв у Львові відновили ще одну історичну браму

Юлія Осим

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Перелік відреставрованих історичних дверей у Львові побільшав. Додалася оновлена брама у будинку поблизу Академії мистецтв. Про це повідомили у Бюро спадщини міста, передає Львівський портал.

Цього разу відновили історичні двері на вулиці Кубійовича, 9, що поблизу Львівської національної академії мистецтв відновили історичні двері. Роботи здійснено спільно з мешканцями, в рамках міської програми співфінансування, яку координує Бюро спадщини у Львові.

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«Ця дубова брама була погано збережена: у ній не лише тріснула одна тахля, а й основа дверей, оскільки тріснула стіна. І це було головною проблемою. Через те, що на стіну потрапляла вода, основу брами вигнуло всередину на 8 см. Відтак довелося її вирівнювати. Для цього доклали багато зусиль, зокрема, додали дубові планки та використали спеціальні турбошурупи довжиною 20 см, які зафіксували браму», – розповів реставратор Ігор Вардзаль.

Також тут замінили поріг, який з часом стерся і поставили нову дверну ручку. Окрім того, замінили скло, яке потріскало у багатьох місцях і було покладене на шматки. Ще відновили автентичні хрестові з’єднання на чотирьох віконцях.

Раніше брама зачинялася на кодовий замок, відтепер тут встановлено механічний. Реставраційні роботи тривали близько двох місяців.

«Загальна вартість робіт становила 45 000 грн. З них місто оплатило 70%, відтак мешканцям довелося додати майже 13 500 грн свого внеску», – зазначив Павло Богайчик, директор  ЛКП «Бюро спадщини».

Фото Бюро спадщини

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