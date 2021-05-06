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У будинку в центрі Львова відреставрували двері-віяло. Фото до та після

Вероніка Рой

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У Львові у будинку на вулиці Павлова, 9 відреставрували історичні внутрішні двері-віяло за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

«Це соснові двері-віяло, які відчиняються у дві сторони. Раніше їх вже реставрували, але зробили це не фахово: коли знімали шар фарби, то пошкодили деревину. Ми також провели заміну скла, яке було там не рідним і різне. Нанесли на нього малюнок із рослинним орнаментом. Це було необхідно для безпеки, адже якщо б скло було прозорим, його люди б не бачили, бо у під’їзді темно», – розповів реставратор Олександр Савчук.

Також реставратори відремонтували пошкоджені завіси та підібрали ручку відповідно до стилістики та часу побудови будинку.

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Загальна вартість робіт становила 31 970грн.

«З цієї суми  місто оплатило 70%, відтак мешканцям довелося додати 9 591 грн свого внеску», – зазначив директор  ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Зазначимо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про п’ять кольорових автентичних брам 2020 року, які відновили у Львові.

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