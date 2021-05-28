У будинку поруч з Винниківським ринком відновили історичну браму

У Львові відновили ще одну історичну браму. Йдеться про дубові двері у будинку на вулиці Личаківській, 57 поруч із Винниківським ринком. Роботи обійшлися у 45,5 тисяч грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Бюро спадщини.

За словами архітекторки, двері були дуже знищені, тож реставраторам довелося докласти чимало зусиль для роботи.

«Ці двері були дуже знищені, тож реставраторам довелося добряче над ними пропрацювати. Зокрема, були знищені гратки, які відновили за ескізом із іншої історичної брами сусіднього будинку. Також на цій брамі не вистачало багатьох елементів оздоби, які довелося відновлювати», — розповіла

архітектора Бюро спадщини Ярина Онуфріїв.

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Зазначимо, що будинок на Личаківській, 57 споруджений у 1895 році за проєктом архітектора Анджея Ґоломба. У 1908 році магістр фармації Ян Лисовський в цьому будинку заснував аптеку «Під Соколом» та був її першим власником. У міжвоєнний період аптека належала магістру фармації Генріху Блондзинському. Аптека в цьому будинку діє й дотепер.

«Загалом реставрація цієї брами на Личаківскій, 57 коштувала 45 500 грн. З них місто оплатило 70%, відтак мешканцям довелося додати понад 19 500 грн свого внеску», — зазначив Павло Богайчик, директор ЛКП «Бюро спадщини».

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