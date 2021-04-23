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Біля Стрийського парку відреставрували «двері-ковбойки». Фото до та після

Вероніка Рой

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У Львові у будинку на вулиці Рутковича, 7а, що біля Стрийського парку, відреставрували старовинні дубові «двері-ковбойки» за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

Так звані «двері-ковбойки» можуть відкриватися як всередину, так і назовні. Історичні двері фахівці відновлювали близько місяця.

«У цих дубових дверях ми повністю замінили з двох сторін лиштву, розчистили автентичні латунні планки на стулках верхніх вікон. Також замінили фанеру, яку раніше поставили на місці однієї тахлі – тепер там стоїть дубова, які і на решті дверей», – розповів реставратор Віталій Мерецький.

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Двері до та після реставрації

Фахівці розібрали та розчистили від іржі завіси, одна з яких була зламана, а на деяких не працювали механізми.

«А ще ми знайшли у підвалі цього будинку автентичні двері, які колись вели у внутрішній двір. За їхнім зразком відновили штапики у цих «дверях-ковбойках», – додає реставратор.

Відновили браму у рамках міської програми співфінансування з мешканцями.

«Загальна вартість робіт становила 49 843грн. З них місто оплатило 70%, відтак мешканцям довелося додати майже 15 000 грн свого внеску», – зазначив директор  ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

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Фото: Бюро спадщини

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